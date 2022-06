Marcela Reyes respondió a críticas por su contenido exclusivo

La Dj Marcela Reyes respondió a críticas que le dejaron por su contenido exclusivo para adultos en su página.

La empresaria no solo se dedica a sus emprendimientos de bebidas, ropa y productos de belleza, a sus toques como Dj, sino que también revela contenido subido de tono en su propio sitio web.

Debido a que reveló que se encuentra dentro de las 10 páginas mejor pagas de Colombia sobre este tipo de contenido, quiso resolver algunas inquietudes con sus seguidores al respecto.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la empresaria activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada sobre el ejemplo que le estaba dando a su hijo Valentino con estas publicaciones.

"Cochina, mostrona, no le da pena enseñarle eso a su hijo bien chiquito, gas", fue la crítica que recibió, a lo que ella no tardó en responderle.

“A mí me da mucha más pena hacer lo que tú haces, ahí uno desocupado, criticando, opinando de la vida de los demás, sin hacer nada por la vida, en cambio yo soy una mujer súper próspera, productiva por todos los lados” , comentó.

Asimismo, otro seguidor la cuestionó sobre por qué le gusta hacer esas publicaciones y qué piensa su esposo, el cantante B King, de ese contenido, detallando que él entiende perfectamente lo que hace y además no pasa los límites de la pantalla.

“Me gusta porque me va súper bien y me encanta producir, sé lo que es la pobreza y no quiero volver allá y lo segundo es que mi esposo está informado de todo, nunca le estoy faltando en sí al respeto a él, así que todo súper chévere”, mencionó.