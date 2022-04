Marcela Reyes puso a hacer zoom a más de uno tras foto en el sofá

El nombre de la Dj antioqueña Marcela Reyes viene siendo tendencia digital desde hace varias semanas tras confirmar la incursión en su propia página de contenido exclusivo para adultos, el cual prometió no tener censura, es decir, como una especie de Only fans. Desde entonces, los número a favor han sido tan positivos, que rápidamente se listó entre las mujeres con mayor facturación en este tipo de apps.

Adicionala a esto, la mujer es una de las que mayor interacción sostiene en sus redes sociales, gracias a los millones de seguidores que acumula. Esto ha hecho que gran parte de lo que hace y pública se convierta rápidamente en tendencia digital.

El ejemplo más reciente de ello se dio en uno sus post, donde posó con una hombliguera extra corta, que casi dejan ver de más en sus pechos. Esto y una pose casual en el sofá, fueron suficientes para que los elogios se hicieran presentes.

"Mamasita linda", "Fan #1 tuya", "te quiero mi reina", "oye yo quiero hablar contigo, te amo y te sigo desde hace muchos años", "yo no sé pa' que pongo mi némero si nunca me gano nada, pero quería decirte que te admiro y mi esposo también, te hemos visto tocar dos veces en Medellín y la mejor", "eres una diosa", "lo más bello de Instagram por y para siempre", "eres arte", "que cuerpazaaaaa bebé", "ufff lo más lindo de las redes" y "me muero por hablar contigo, llámame", fueron algunos de los comentarios.

Marcela Reyes sorprenderá a varios de sus seguidores

para recompensar ese amor que recibe a diario, la mujer aprovechó su sensual post, para anunciar una grata sorpresa para sus más fieles seguidores, quienes con solo comentar, podrán ser uno de los elegidos para llamarlos e interactuar con ellos.

"Estoy muy agradecida por el apoyo q me han brindado estos años, así q mañana llamaré a 3 personas por video llamada el q quiera me deja su WhatsApp aquí, cometa mucha veces tu número para q seas escogido", escribió Marcela, a lo que rápidamente sus seguidores respondieron con sus respectivos teléfonos, a la espera de ser los afortunados de verla y hablar directamente, aunque sea de manera virtual.

