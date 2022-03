“Me quedé vestida”, Marcela Reyes no se presentó en el Carnaval de Barranquilla

La DJ Marcela Reyes no se pudo presentar en uno de los conciertos programados en el Carnaval de Barranquilla tras algunos inconvenientes.

La artista mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, el atuendo que tenía para su presentación y los looks que tenían también sus bailarinas para acompañarla.

Sin embargo, según mostró quedó “vestida” debido a que se presentaron “inconvenientes” y por ello no pudo realizar su show pese a estar lista para subir tarima.

“Les cuento con el corazón en la mano que estoy un poco triste, no me pude presentar. Estoy en el camerino con todo el equipo (…) Este es un evento masivo donde los artistas grandes como Rauw Alejandro son los artistas que realmente están halando todo este público, pero bueno estoy muy feliz porque mi DM (mensaje directo) está lleno de todas las personas que toda la noche me estuvieron esperando a cierta hora. Los amo, a Barranquilla lo amo”, expresó.