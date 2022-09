Marcela Reyes muestra las diferencias de sus fotos con y sin Photoshop

La Dj e influencer paisa, Marcela Reyes, quien recientemente publicó unas atrevidas fotos sobre su cama para celebrar amor y amistad, dejó a sus seguidores con la boca abierta luego de publicar dos fotos con poca ropa y resaltando sus voluptuosas curvas. No obstante, su sensualidad no fue lo más llamativo de las imágenes, pues confesó que una de ellas no tiene Photoshop y la otra sí.

En su cuenta de Instagram con más de dos millones y medio de seguidores, la famosa Dj de guaracha publicó en un mismo post las dos fotos y les preguntó a sus seguidores cuál de las dos prefería, si con Photoshop o sin este tipo de ayudas.

“Cual prefieres la #1 SIN Photoshop o la #2 CON Photoshop?” escribió la famosa en la descripción de la publicación.

Aunque en las dos fotos está usando las mismas, y diminutas, prendas; en la primera Marcela hace una pose agachada como en cuclillas y tiene un brazo arriba de su cabeza, en la segunda foto, en cambio, Marcela está completamente de pie y con sus brazos llevas las miradas a sus pechos.

En cuanto a las diferencias que tiene por la edición del Photoshop, a decir verdad, no se ven muchos cambios en su cuerpo, sino más bien en los colores de las fotos y, por ende, de su piel, pues en una foto se ven colores más fríos y en la otra más cálidos.

Las respuestas de sus seguidores

La publicación fue hecha hace menos de cinco horas y ya cuenta con más de 40 mil likes y 280 comentarios en los que sus admiradores confesaron que tampoco ven mucha diferencia en las fotos. En el caso del cantante popular Yeison Jiménez, él decidió comentar con un “Ay noooo [emojis de fueguitos]”

“Las dos fotos tienen photoshop”, “Mi amor lo natural siempre es mejor y usted en la numero 1 está muy buena”, “En las dos estás muy sexy y bellísima si hay que elegir la 2 me encanta”, “Me quedo con la primera”, “QUE HERMOSAA”, “Que hermosa y sexy estás bombón” fueron otros de los comentarios que recibió la famosa colombiana.

