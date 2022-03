Marcela Reyes le celebra el cumpleaños a su esposo y responde a críticas

La Dj Marcela Reyes le celebró a su esposo el cantante B King sus 28 años de edad con un romántico plan.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la artista compartió algunas imágenes en medio de un spa disfrutando de un gran momento juntos.

Asimismo, en medio de un gran momento en la piscina, la empresaria aprovechó para responderles a quienes aseguran que su matrimonio no durará mucho tiempo.

“Un día que nos merecemos. Mi tercer año celebrando tu vida esposo. No sé cuánto pueda durar solo solo sé que lo que vivo hoy en día lo pedí de rodillas a Dios” , señaló.

También les contestó a quienes todavía los siguen juzgando por la diferencia de edad, destacando que él es muy menor para ella.

“El amor mío está cumpliendo 28 años. Así que dejen de estar diciendo que es un niño de 21 (igual si los tuviera para eso trabajo para poder escoger y no ser escogida)” , dijo.

Y reiteró lo mucho que trabaja para darse la vida que desea.

“Aprovecho para decirles que este año ya tengo 32 años y tal vez me puedo ver de más, pero es que me parto el c… trasnochando para hacer dinero a diferencia de muchas que no hacen nada”, añadió.