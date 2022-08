Marcela Reyes describió a la famosa que le hizo brujería y más confesiones

Marcela Reyes es una de esas mujeres famosas en Colombia a la que no le da pena decir nada, no tiene pelos en la lengua y su forma de ser tan arrolladora enamora a muchos en sus redes sociales.

Es por eso que la Dj y empresaria sigue adelante con su carrera que viene ligada más allá de su físico que, por qué no decirlo, también embruja a su audiencia. Aunque sus inicios fueron polémicos hace años en donde una patada al descubrir una infidelidad, hizo de las suyas y la dio a conocer, hoy en día la paisa es noticia por ser sin temor a equivocarnos la reina de la guaracha en Colombia.

En una reveladora entrevista en este confesionario de SuperLike, Marcela respondió a supuestos de ella en redes sociales y aclaró cuantos de ellos son verdad o mentira.

La bella artista ha dejado claro al inicio de esta dinámica que jamás se ha sentido avergonzada de su lugar de origen, antes bien no niega sus raíces humildes en Armenia, Quindío, como algunos medios habían afirmado.

La mujer, que se describe como alguien que sobreprotege a las personas que ama, también nos aclaró si en alguna ocasión pensó en ser reina.

Sí, imagínense que fue reina en la universidad, en el colegio, no fui la reina de la papa porque no me dejaron