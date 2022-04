Marcela Reyes habla de sus sacrificios como mamá

La reconocida DJ de guaracha, Marcela Reyes quiso enviar un mensaje a sus seguidores en donde expone la importancia que ella le da a su papel de madre.

Con una publicación en su Instagram en donde demuestra que su hijo está muy feliz disfrutando de una cuatrimoto, Marcela explicó que todo lo que ella trabaja y se esfuerza termina siendo movilizado por el amor a su hijo.

“Muchas personas cercanas me critican porque trabajo mucho pero no resaltan como a punta de trasnocho y poco descanso hago todo por q mi hijo tenga su comida techo y colegio y q aun así después de tanto cansancio llego a cumplir con lo más importante para mí SER MAMÁ. A la mujer siempre se le critica, pero no se le resalta la labor que hacemos la gran mayoría SER MAMÁ Y PAPÁ A LA VEZ” escribió la mujer en la descripción de su post.