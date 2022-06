Con picante broma, Marcela Reyes exhibió los dotes de su pareja

La dj antioqueña Marcela Reyes subió la temperatura en redes sociales al hacerle jocosa broma a su esposo B King, mientras este estaba en el baño. Con lo que Reyes no contaba, es que al momento de entrar, se encontraría a su hombre sin ropa por lo que tuvo que reaccionar rápidamente para evitar ser filmado en sus zonas íntimas.

Así quedó registrado en su más reciente ráfaga de historias, donde mostró su salida de manera sigilosa al baño, donde abrió la puerta sin mayor ruido para sorprender al cantante, que tenía la toalla en la maño y logró cubrirse sus zonas privadas.

"Papasito, papasito, ¿amor, enserio te asusté? veaa, les voy a mostrar yo por qué peleó con este hombre, este hombre no recoge la ropa", expresó la también creadora de contenido, mientras mostraba el desorden que había en el piso de su baño.

Po si fuera poco, Marcela culminó su broma con una jocosa confesión a sus seguidores, asegurando que ella le perdonaba todo a B King, porque estaba muy bien dotado y para ella eso compensaba su desorden. Desde luego, la reacción de su pareja se tornó tímida en ese momento.

Marcela Reyes sobre su historia con B King

Recordemos que en las últimas horas Marcela también fue tendencia, tras sincerarse con sus fanáticos sobre un tema bastante personal, durante elo comienzo de su relación, misma, que no sabía valorar, por los daños ue le había generado su pasada relación.

Aquí hablando de todo un poquito y de hecho mi esposo lo sabe, cuando nuestra relación empezó fue muy difícil bebés, yo no creía en nada, me había vuelto demasiado fría, era despota, miren que a veces yo salía a trabajar a los shows y el me llamaba y yo lo contestaba y le decía "¿qué pasó, qué quiere?" a veces ni le contestaba, osea a él le tocó una etapa demasiado difícil.

Culminó ratificando que tuvo que tocar fondo para valorarlo, porque estaba muy dañada por el pasado. De hecho confesó que se dejaron dos veces por su culpa, porque ella era súper despota y súper grosera hasta que sintió que lo perdía, "casi me muero y yo ahí si dije "Dios mío soy una bruta, todo lo que te he pedido en las oraciones me lo diste y lo perdí".