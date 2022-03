Marcela Reyes dio emotivo mensajes a sus seguidoras de Instagram

En la jornada de este martes 8 de marzo, Colombia conmemora el Día Internacional de la Mujer donde se rinde tributo a la lucha y trabajo arduo que ha tenido el género para lograr visibilidad.

Esta fecha es aprovechada por millones de celebridades y personas de diversas culturas y países, para recordarle a sus mujeres el importante rol que juegan en la sociedad y en sus vidas.

Ese fue el caso de la Dj antioqueña Marcela Reyes, quien aprovechó la festividad y sus historias de Instagram para enviar un emotivo mensaje a su comunidad de seguidores que como bien lo expresó, son un alto porcentaje de sus seguidores totales.

Buenos días a mis princesas, feliz Día de la Mujer...muchas mujeres se identifican conmigo por el empoderamiento, las ganas de salir adelante, lo soñadoras, lo audaces, lo eficaces...Así que las mao, que hoy me las concientan mucho, me las inviten a cenar, mejor dicho, que me las atiendan como las reinas y las princesas que son