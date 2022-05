Marcela Reyes dejó ver detalles de su celular

Desde el pasado lunes, 02 de mayo, la dj antioqueña Marcela Reyes, es tendencia tras celebrar su cumpleaños número 32 por todo lo alto, en un lujoso centro de eventos a las afuera de Medellín, donde la acompañó su esposo B king, su famila, sus amigos más cercanos y reconocidos cantantes del medio, entre los que se destacan Daniel Calderón, Pipe Calderón y el emblemático cantante de música popular, Luis Alberto Posada, por quien pagó 120 millones de pesos para que se presentara en su festejo.

Tras la tendencia que generó su festejo, la mujer ha interactuado bastante con sus millones de seguidores sobre diversos temas, entre ellos, sobre los aspectos de su celular, los cuales mostró sin tabú alguno mediante la famosa dinámica de preguntas. Desde luego, estos no perdieron oportunidad para pedirle desde chats hasta contenidos.

Lo primero que le pidieron que mostrara fue su inicio de WhatsApp, para ver con quién conversaba. Se pudo evidenciar que los chats con su familia y entorno laboral fueron los protagonistas. Posteriormente, mostró a petición de un internauta su última conversación con su suegra, donde se veían varios audios y al final, un amoroso mensaje por parte de la mamá de B king para ella.

Tras esto, le pidieron que también enseñara el chat principal de su cuenta de Instagram, donde se vieron perfiles conocidos como el de Andy Rivera, Gotay y su espos Bking.

Culminó respondiéndole de manera contundente a un seguidor que le preguntó si había visto la entrevista que Dj Pereira había hecho, hablando no muy bien de ella, Esta aprovechó su respuesta, para despacharse contra este.

“No me has visto solo una vez, me has visto varias porque en varios de mis shows en Estados Unidos has sido mi telonero.

Un hombre caballeroso y con los pantalones bien amarraditos jamás se refiere mal a una mujer o ve como competencia a una mujer y me he dado cuenta por medio de muchos empresarios que les dices que no me contraten ¿en qué te afecta a ti que me contraten?".