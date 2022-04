Marcela Reyes dedica romántico mensaje a su esposo B King

La Dj Marcela Reyes derrochó romanticismo en redes sociales luego de que le dedicara un amoroso mensaje público a su esposo, el cantante B King.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la artista compartió un carrusel con varias fotografías en las que se mostró posando junto a su marido.

En las fotografías se dejaron ver muy románticos posando ante la cámara sobre una hamaca y vestido totalmente de blanco.

“Besé unos cuantos sapos para llegar a ti y es que definitivamente al que le van a dar le guardan, no tenía que ser en nuestro tiempo si no en el tiempo de Dios”, escribió la empresaria en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, en pocas horas de compartida logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos por su matrimonio.

"Cuando Dios gobierna el resto no importa .. ese es el secreto del amor, Dios todo poderoso", "el colágeno está de moda", "bellos", "hermosos, me encanta esta pareja", "divinos", "ese sí es un príncipe", "qué viva el amor", "eres una mujer maravillosa y hermosa, me lleno de felicidad verte así y ambos son personas de motivación", "en ustedes se ve la complicidad y el amor", "mi pareja favorita", fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus admiradores.

Días atrás también había revelado otras instantáneas junto al cantante, en las que también señaló lo agradecida que está de tenerlo a su lado.

“Todos los días me levanto al lado del mismo hombre y eso no lo cambio por nada, creo profundamente en la estabilidad, el amor y la familia”, agregó.

También en otra involucró a su hijo Valentino, fruto de su pasado matrimonio con el Dj Exotic.

“En esta casa Valentino, B King y yo somos seres reales

Pedimos perdón

Nos amamos

Perdonamos

Reímos, hacemos ruido y luchamos de la mano de Dios”, mencionó.

Marcela Reyes y su esposo antes de B King

Cabe recordar que, la artista estuvo casada con Exotic, pero dicha ruptura fue bastante polémica y mediática, luego de que ella protagonizara una escandalosa escena de celos afuera de una habitación, donde supuestamente se encontraba el Dj con una de sus mejores amigas, con quien le habría sido infiel, razón por la que se separaron.

Dicho escándalo fue tan viral en redes sociales, que Marcela Reyes logró ser reconocida a nivel nacional gracias a este, para después posicionarse como una de las Dj más importantes de guaracha en Colombia.

