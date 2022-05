Marcela Mar reveló cinco cosas que no todos saben sobre ella

Marcela Mar es una de esas actrices que en varias oportunidades ha conquistado el corazón de los televidentes gracias a su participación en producciones como “El Capo” y “Pura sangre” y a través de las redes sociales donde suele publicar algunas fotografías y videos de parte de los proyectos que ella realiza ahora como productora de artes escénicas y audiovisuales.

Pero ahora la querida actriz bogotana decidió interactuar un poco con sus seguidores al revelando algunos secretos que pocos conocen de su vida, así que a través de su cuenta oficial de Instagram Marcela Mar decidió revelar 5 cosas que quizás los internautas no sabían sobre ella.

La actriz publicó un retrato en que ella posa mirando de frente a la cámara con la boca cerrada y con una mano en una de sus orejas, debajo del cabello, y con la otra mano a la altura de su abdomen, además en la foto ella luce una blusa negra y uñas de color rojo.

Al publicar la fotografía Marcela escribió un texto en el que decidió revelar las cinco cosas que no sabían sobre ella y comenzó por afirmar que casi no le gustan enviar ni que le envíen mensajes de voz en las aplicaciones de chat y posteriormente reveló algo también relacionado a su celular, pues dijo que ella prefiere utilizar la función de dictado para enviar un mensaje antes que enviar mensaje de voz.

“1. No me gusta -en lo posible- dejar ni que me dejen mensajes de voz. 2. Uso la función del iPhone para hacer dictado. Creo que soy la única persona en el mundo que la usa”, escribió Marcela en el inicio de su mensaje.