Mara Cifuentes preocupó al hablar de sus problemas de adicción

En los últimos días, la modelo antioqueña Mara Cifuentes había sembrado una preocupación en sus seguidores, tras mostrarse muy ansiosa en la clínica, porque el médico correspondiente no autorizó su salida.

Tras esto, muchos internautas recordaron que estos episodios vienen siendo frecuentes en la mujer y la invitaron en ponerse en tratamiento profesional.

Las palabras, llegaron al corazón de Mara quien en medio de todo lo que estaba viviendo, quiso desahogarse mediante sus historias de Instagram con sus más fieles seguidores, reconociendo los problemas que venías teniendo a raíz de su adicción al tusi.

Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el tusi lo problé en diciembre con Camilo, en diciembre de 2020 y me volví adicta desde entonces...hasta este punto de mi historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho y era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo, expresó.