Mara Cifuentes preocupó a sus seguidores, tras una serie de videos

La modelo colombiana Mara Cifuentes preocupó recientemente a sus seguidores al compartir una serie de historias donde reveló que estaba en el hospital. Sin embargo, horas después dio un parte de tranquilidad afirmando que ya estaba mejor y que estaba en buenas manos.

Horas más tarde, está tranquilidad pasó y la antioqueña se mostró desesperada porque no la dejaban salir del centro hospitalario, debido a que el médico no vio pertinente dar el alta.

Chicos estoy desesperada, no me dejan salir del hospital, el doctor no aparece y no estamos esperando nada, no sé qué hacer...me quieren quitar mi celular...el doctor de anoche dio la orden que yo no podía salir entonces estoy encerrada contra mi voluntad porque yo ya no quiero estar aquí, expresó Mara.