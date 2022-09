"Decidí no sentir miedo": Mara Cifuentes mostró sin tabú su cuerpo

La bella modelo antioqueña Mara Cifuentes revolucionó hace tan solo unas horas las plataformas digitales, al compartir unas inesperadas fotografías, que, según sus palabras, le dieron una recarga de confianza y amor propio, al punto en que dejó de lado los prejuicios y tabús, para hacerlas públicas.

Se trata de un carrete fotográfico donde la paisa posó en prendas menores, dejando ver primera vez, una realidad que pocas se atreven a resaltar de su cuerpo, sobre todo, cuando como ella, han hecho un proceso de trancisión de género.

"Hoy decidí no sentir miedo. Tenía estas fotos donde me siento hermosa, donde después de muchos años logré acomodarme a mi realidad y transformarla y sentirme cómoda en mi piel. Y si SI SOY una mujer hermosa fuerte que aprendió a levantarse cuando se cae. Pensar todo lo que he vivido con mi cuerpo por todo lo que hemos pasado. Decidí no sentir miedo de mi cuerpo, decido amarlo, respetarlo y honrarlo!", escribió la joven muy conmovida.

Sin embargo, sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que su cuerpo es para ella un templo y que ello, además de cuidarlos para sentirse físicamente bien, también trabaja para fortalecerlo esperitualmente confuerza, seguridad y la confianza en si misma, y que así, ha logrado sentirse feliz en su propia piel.

Así reaccionaron los internautas a publicación de Mara Cifuentes

Tras la publicación, las reaccions de los internautas no tardaron en llegar, tanto así, que en cuestión de horas superaron miles de lines y acumularon múltiples comentarios, que en su mayoría, resaltaron la belleza de la joven en todas sus facetas.

"Te amo mi bebé", "que orgullo ver mujeres hermosas y amándose tal cual son", "Tu realidad es maravillosa", "te amo por ser mágica, empática y una diosa, sigue brillando siempre, proud of you", "eres como te sientes! Eres perfectamente hermosa ! No necesitas nada más", "adoro tener amigas con tu belleza exterior y con ese corazón tan puro", fueron algunos de los comentarios.

La muejr culminó su publicación afirmando que con esas fotografías, había decidido volver a brillar pero más fuerte nunca, "esta vez sin dudas y pisando fuerte".

