Mar Aldana recordó un día en la playa y deslumbró con su cuerpo

No hay duda de que la belleza y sensualidad de Mar Aldana hace que más de uno se quede en sus redes sociales admirándola. Y es que la joven se ha ganado mostrando su talento profesional, pero también deleitando con su belleza a sus miles de seguidores.

Es por eso que la más reciente fotografía de la doctora dejó a todos sin palabras, y aunque era un TBT, Mar Aldana enamoró al posar con un diminuto traje de baño verde donde se puede ver en detalle su entrenada figura, pues Mar Aldana es médico especialista en nutrición y deja en evidencia que lo pone en práctica, y además siempre que pueda se muestra en sus otras disciplinas donde le ayudan a tener un cuerpo tan tonificado como el que muestra.

La fotografía de inmediato se llevó todos los comentarios y halagos de los seguidores de la también influenciadora, pues todos estaban de acuerdo con que tiene un cuerpo envidiable, que es muy bella y también muy natural y eso les encanta y que sin duda su cuerpo es producto de entrenamientos y buenas prácticas.

Vale la pena destacar también que la influenciadora ya no tiene una relación con el generador de contenido, El Mindo, pues, aunque hace varias semanas no se veían juntos y pasaron fechas especiales separados, ella misma respondió historias asegurando que ya no tenía novio.

Aunque ninguno se ha manifestado por esta situación, sus seguidores siempre que pueden les dejan a ambos comentarios sobre esta situación, pero ellos, sobre todo El Mindo, se ha enfocado en su carrera y sus objetivos, y al parecer el amor ya no está en primer plano.

