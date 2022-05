El motivo por el que Manuela González tuvo que sacar sus dotes de estilista

​​Manuela González es una de las 10 finalistas de MasterChef Celebrity tras la emotiva y triste eliminación de la actriz Natalia Ramírez, las celebridades que continúan en la competencia demostrarán por qué llegaron hasta este punto.

La actriz fuera de la competencia lleva una vida amorosa y familiar junto a su esposo Andrés Vasco y sus dos hijos Pedro y Alma, con quienes comparte la gran mayoría de su tiempo libre, pues constantemente la recordada "Lolita" comparte imágenes y videos de los mejores momentos junto a ellos.

La "trasquilada" de su hija Alicia

La actriz compartió recientemente unas fotos de una travesura por parte de su hija, la cual tomó unas tijeras y decidió dejar volar su creatividad e inocencia con su cabello, pues la pequeña se corto la parte delantera de su cabello, algo que hizo que según palabras de Manuela quisiera tragársela viva.

Pues, esta travesura de su hija le sacó bastante el mal genio a la bogotana, quien no tuvo más remedio que tomar las mismas tijeras y tratar de arreglarle el cabello a Alma, sacando todos sus dotes de estilista para poder hacerle una especie de capúl.

Al final, mostró el resultado de su experimento y hasta lo comparó con el look de una famosa actriz del cine estadounidense de la época dorada de Hollywood.

Una niña hermosa llamada Alma quien decidió trasquilarse el pelo Justo en la parte de adelante. Su madre, es decir yo, en un acto de valentía, decidió emparejarle el descuido y procurarle una especie de capúl, muy al estilo de Audrey Hepburn.

La actriz decidió indagarle a sus fanáticos si también les había pasado algo sucedido con sus hijos, algo que desató la opinión de los internautas en los comentarios, pues aprovecharon para divertirse con lo sucedido y apoya a la pequeña Alma, asimismo, para contar sus experiencias.

"Coshita deliciosa, qué tal esos cachetes TAN divinos?; El look más hermoso; Hermosa!! Con mis hijos no, pero a mi mamá le tocó conmigo; Es que se nota el amor con el que la hicieron que belleza Manu; La mirada se me fue directa a los ojazos, ni me percate de la capul; Pero si quedo hermosisimaaaa, el que es lindo es lindo nada que hacer; Perfecto el corte. Divina". Fueron algunos de los comentarios más destacados del suceso.

MasterChef Celebrity cada vez está mejor y Manuela tendrá que darla toda para poder avanzar a las estancias finales de la competencia

