Maleja Restrepo reveló la posible fecha del matrimonio de Manuela González

A Manuela González actualmente la vemos en la pantalla de Nuestra Tele en MasterChef Celebrity reality en el que ha demostrado todo su talento y creatividad para la cocina, pues muestra de ello es haber logrado quedar entre los 10 mejores cocineros del concurso.

Manuela aparte de su gran reconocimiento en televisión fuera de la pantalla se destaca como una mujer familiar y entregada a su familia, la cual está compuesta por su prometido el empresario Andrés Vasco y sus dos hijos Pedro y Alma.

Recientemente la actriz estuvo de viaje junto a su esposo y otros amigos de la competencia de cocina, Tatán Mejía y Nicolás de Zubiría, junto a sus respectivas parejas.

Cuándo se comprometieron Manuela González y Andrés Vasco

El empresario y Manuela se comprometieron el 7 de noviembre de 2021, cuando a bordo de un bote en el río Sena, en París, Francia, Andrés se arrodilló y le propuso matrimonio a la actriz cuando celebraban su decimo aniversario.

En su momento la actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram la noticia del "sí", donde le expresó todo su amor a el empresario, asimismo, la pareja en su momento expresó que era una deuda pendiente que tenían para honrar su amor y compartirlo junto a sus seres queridos.

Maleja Restrepo debatió la fecha de matrimonio de Manuela González y Andrés Vasco

Desde la oficialización del compromiso entre Manuela y su pareja no se dieron muchos detalles de cuándo sería la fecha en que se llevaría a cabo la boda, pues habían algunos rumores que sería programada para el 7 de noviembre de 2022, fecha en la que la pareja cumpliría once año de relación, pero hasta el momento no se ha confirmado ninguna fecha por parte de la pareja.

Por eso, Maleja Restrepo aprovechó el viaje en el que estuvieron en Santa Martas para bromear con la actriz y los demás asistentes sobre la fecha de matrimonio de Manuela y Andrés, por eso, le preguntó a Nico de Zubiría, quien dio como fecha tentativa el 24 de noviembre, por su lado, Tatán Mejía dio como fecha el 7 de noviembre, la misma que se ha venido rumorando.

Maleja por su parte opinó que una buena fecha sería el 22 de septiembre, pues le expresó a la actriz que podría a hacer una sola celebración con el cumpleaños de Tatán.

Manuela aprovechó el momento para tomárselo con humor y expresar que la situación estaba dura, por lo que no le sonaba mal la idea hacer una celebración para todas las fechas especiales que tenían en el año.

Va a ser bautizo de mi hija, cumpleaños de Tatán, boda, mejor dicho todo en uno.

Sin duda, una de las parejas más estables de la farándula nacional, es la conformada por Maleja Restrepo y Tatán Mejía que día a día, a través de sus redes sociales, suelen mostrar algunas cosas de su vida en pareja con las que a veces realizan algunas reflexiones y también suelen divertir a sus fieles seguidores.

