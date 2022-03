Manuela Gómez se hizo reducción de busto y de cola

La exprotagonista Manuela Gómez confeso a sus miles de fanáticos que ya se encuentra en recuperación tras haberse sometido a la reducción de senos y cola.

“Salí de cirugía tarde, vomité hasta las tripas toda la noche. Realmente ha sido un proceso muy doloroso, me duele hasta el pelo literal, es un problema para dormir, para voltearme, acomodarme, me duele todo” , expresó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores.

Según destacó, hace años su deseo era verse muy voluptuosa, razón por la que se hizo aumento de busto y glúteos, pero actualmente prefiere verse más natural.

Por lo que, aprovechó para aconsejarles a sus admiradores sobre pensar muy bien antes de decidir operarse alguna parte de su cuerpo.

“Que ironía la vida que hace algunos años quería tener la nalga grande, los senos grandes y unos años después ya no, ya no quiero que me quiten todo, entonces para que piensen antes de hacer las cosas. Uno a veces quiere algo por la emoción del momento o las modas y después se arrepiente y ya es un lío pa’ tener el cuerpo que uno tenía antes, así que píenselo bien”, señaló.