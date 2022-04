Manuela Gómez dio un consejo a sus fans tras pensar en su vejez

La empresaria Manuela Gómez ofreció a sus miles de fanáticos una importante reflexión sobre la vida tras cuestionarse algunas cosas sobre la vejez.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la exprotagonista de novela quiso compartirles un consejo a sus admiradores al respecto.

“Es un buen consejo para las personas que están pasando por situaciones difíciles. Espero que les sirva para afrontar esas situaciones en la que a veces nos sentimos sin una salida. Recuerden que después de la tormenta siempre llega la calma y el sol siempre vuelve a salir, así cómo te sientes, vibras”, agregó como preámbulo en la descripción de la publicación.

Según mostró en la grabación contó la confusión que atraviesa en este momento de su vida sobre el futuro.

Manuela se sinceró sobre sus dilemas de vida

Según destacó no sabe si ahorrar para su vejez, no gastar el dinero para cuando llegue a una avanzada edad tenga quién la pueda cuidar, pero se ha cuestionado constantemente si vale la pena, pues no tiene seguro que pueda llegar a la tercera edad.

“Por eso hago todo simultáneamente, yo invierto, yo ahorro, yo gasto, me doy mis gusticos y llegue a vieja y no me vaya a arrepentir de que sea una viejita millonaria, pero no disfrute mi vida por estar ahorrando todo, entonces yo hago todo de a poquitos”, señaló.

Destacó que si bien está pensando en su futuro, no deja de invertir en su felicidad del día a día.

“Lo único que le queda a uno en la vida son los momentos que pueda vivir porque como bien dicen uno nada se lleva pa’l otro lado (…) uno tiene que ser medido, a la medida que gasta también invierte, yo invierto en mi empresa, en propiedad, en muchas cosas, entonces también me doy mis lujos (…) piensen en grande, ahorren, inviertan, pero nunca dejen de vivir la vida porque en cualquier momento se acaba, la pandemia nos dejó una gran lección de vida, hoy estamos, mañana no sabemos”, dijo.

También señaló que hay tener vibras positivas para así atraer lo mismo, pues al final del día a todos los seres humanos le pasan cosas desafortunadas.

“Que me pasan muchas cosas malas, sí ¿a usted no? a todo el mundo le pasan cosas malas, pero está en uno tener una actitud positiva para afrontar las situaciones que pasan en la vida negativamente”, agregó.

Recalcó que no hay que echarse a la pena y tomar todo con buena actitud para así poder salir victorioso de ello.

Tras su publicación logró miles de “me gusta” y decenas comentarios donde la llenaron de halagos por sus palabras y le gradecieron por su consejo.

“Pero totalmente de acuerdo", "muchas gracias por tus palabras, súper consejo que tomaré muy encuenta y siempre me ha pasado lo mismo, que a ti Dios te bendiga", "qué buen consejo, de verdad me encantó", "Manuela eres estupenda gracias por tus consejos", "como debe ser", "qué buena reflexión eres una persona muy agradable Dios te continúe bendiciendo a ti y toda tu familia", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Manuela Gómez se hizo reducción de busto y de cola

Manuela Gómez también se sumó a la ola de procedimientos estéticos