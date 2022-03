Manuel Turizo reveló con palabras urbanas detalles sobre su carrera y el amor

Manuel Turizo pasó por nuestro diccionario urbano y contó detalles de su nuevo sencillo ‘De 100 a 0’. Y es que luego de verse en una fotografía cuando era pequeño, el talentoso artista nos contó esos recuerdos que tiene de su infancia y cómo esta definió el hombre que es en este momento, quizá uno de los galanes más apetecidos del género urbano.

Luego el artista dio detalles de su más reciente éxito, una canción que probó sus ganas de adrenalina ya que el video oficial fue grabado a toda velocidad y sencillamente tiene todos los componentes para ser un verdadero hit en la industria musical.

El intérprete a su vez nos contó detalles de su carrera musical con un divertido ‘Diccionario urbano’ con el que a su vez demostró el vasto conocimiento que tiene del género.

Mesky, fantasmeo, meter cabra y muchos términos que utilizan en el lenguaje urbano fueron definidos por el guapo cantante quien nos contó a su vez cómo asume los comentarios en redes sociales que siempre se dan hacia artistas tan exitosos como él.

Me dirás tú si tengo la razón o no, pero creo que yo no soy un cantante problemático en realidad creo que nunca