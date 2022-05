Manuel Turizo reveló curiosa anécdota tras su primera compra millonaria

El cantante Manuel Turizo reveló una curiosa anécdota que vivió luego de su primera compra millonaria tras su éxito como cantante.

El artista lo confesó en medio de una entrevista con su colega Nicky Jam para su programa “The Rockstar Show”.

“Primero me compré un carrito con la primera plata que cogí. Me compré un Mustang gris oscuro. Yo anduve en Uber hasta que tuve para comprarme ese carro, yo decía ‘no me voy a comprar otro carro’, sigo andando en Uber, no me importa”, confesó.