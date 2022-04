Mamá de Yina Calderón desmintió una vez más a su hija.

Hace un par de días se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano en donde asistieron varias personalidades del mundo del entretenimiento digital y reconocidos artistas nacionales, y hasta el día de hoy continúa sonando en las redes sociales a raíz de varias polémicas que allí surgieron, la mayoría protagonizadas por la empresaria Yina Calderón.

El pasado lunes la creadora de contenido reveló por medio de sus redes sociales el dineral que supuestamente había gastado en el outfit que había usado en el evento y con el cuál quería sorprender al cantante de música popular Jhonny Rivera, quien finalmente no asistió a raíz de compromisos en el exterior.

Y es que en esa ocasión Calderón afirmó que su madre Merly Ome se había gastado el dinero de s liquidación en aquellas prendas, para luego retractarse y decir que en realidad los gastos habían corrido por su cuenta.

“Imagínense que mi mamá la liquidación. Esos taconcitos que mi mamá tenía puestos, 600 mil pesos. El vestido no más 500 mil pesos. O sea, se gastó la liquidación, pidió seguro prestado, yo no sé gastó la plata de la vida para ir a la fiesta de Aida para ver a Don Jhonny Rivera, y Don Jhonny Rivera oh sorpresa que se había ido pa’ España y mi mamá se quedó vestida y alborotada”.

LA REACCIÓN DE MERLY OME ANTE LAS AFIRMACIONES DE YINA

Al ver que su hija había revelado la cantidad de dinero que había gastado en su outfit para asistir a la fiesta de Aida Victoria Merlano, Merly Ome decidió salir a contar su versión y hasta reveló la verdadera razón por la que ella también viajo a Medellín en esa ocasión.

“Les voy a contar la verdad y ustedes saben que las mamitas no dicen mentiras, de verdad. Yo iba para Medellín a hacer inventario (…) Yina me dijo: Mami como voy a aprovechar que voy a la fiesta de Aida, vamos, porque vamos en el carro, pa’ que usted haga inventario. Listo. Yo tengo bastantes vestidos, bastantes tacones y yo no llevé nada, porque la verdad quería mucho conocer a Aida, pero no quería ir a la fiesta, porque pues no me gustan esas fiestas”.

La mujer relató que fue estando en Medellín que Yina realmente la convidó a asistir al evento, a pesar de que ya iba con un acompañante, y que fue ella misma quien le entregó la tarjeta para que realizara la compra de su vestido y tacones, los cuales no costaron lo que reveló la joven en su Instagram.

“Estando en Medellín, me dijo: mamita trajiste vestido para ir a la fiesta de Aida, yo le dije que no iba a ir a la fiesta de Aida. Además, Yina se pone a tomar y uy no, no, no, es tenaz. Entonces dijo, listo mamita no trajo vestido, no trajo tacones vaya al centro comercial que está ahí en Unicentro y compra (…) Yo le dije que sí quería ir, porque de pronto va don Jhonny y yo, me encanta ese señor, es la verdad, me encanta como persona, como su música, pues lo quería ver. (…) Uy, pero para que ella se ponga a contar que 500 mil, sí obviamente, fueron 600 y piquito con lo del collar, pero ush tampoco”.

