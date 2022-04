Mamá de Yina Calderón desmintió que consume sustancias psicoactivas

Hace tan solo unas semanas, durante una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón afirmó, mientras bebía licor, que en ocasiones su madre consumía drogas alucinógenas, y nunca salió a desmentir lo dicho.

Te puede interesar: Yina Calderón reveló el dineral que su mamá gastó en outfit para fiesta de Aida

En aquella ocasión, tras recibir la pregunta sobre si su mamá consumía drogas, Yina manifestó "Bebés, la verdad si y no, no es que lo haga constante, pero a mí mamá le gusta el tusi".

Luego que Merly Ome se percatara de que las declaraciones de su hija habían acaparado las noticias digitales, la mujer decidió encararla para pedirle respeto, ya que este tipo de afirmaciones dañaban su imagen ante los internautas.

EL RECLAMO DE MERLY OME A SU HIJA YINA CALDERÓN

Luego de pasar una entretenida velada en la fiesta de cumpleaños de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano en un prestigioso sector de Medellín, Colombia Yina y su madre decidieron quedarse un día más para disfrutar su estadía en el lugar.

Durante el almuerzo, Merly Ome pretendía enseñar los alimentos que estaban consumiendo en aquella ocasión, pero aprovechó el momento para encarar a su hija y pedirle que desmintiera lo que había dicho semanas atrás sobre su supuesto consumo de drogas.

“Estoy muy ofendida con Yina, porque ella ha hecho un comentario que disque a mí me gusta el Tusi, y la gente preguntándome eso. Yina, yo ni conozco el Tusi, ¿Qué es eso? Con eso no se juega Yina. Eso a mí no me da risa. La gente confunde las cosas y usted sabe que yo no me fumo ni un cigarrillo”.

La vendedora de productos para el cabello de los niños confesó que lo único que a ella le gustaba era tomar cerveza muy de vez en cuando, pero nada de drogas, por lo que le pidió que la respetara.

“A mí me gusta un poquito la cervecita, pero de drogas nada”, le manifiesta la mujer a Yina, a lo que ella le responde que es “mamando gallo (por molestar)”. Esto hace que Merly se enoje un poco más a tal punto de pedirle que “hágame el favor y me respeta, oye”.

Y es que en esa ocasión la mujer fue duramente criticada por los internautas que hicieron saber su opinión por medio de los comentarios.

"Yo pensé que en la vida no se podía caer más bajo, gas esta vieja!", "Nos sorprende? No nos sorprende", "Prefiero caer en las drogas que en la boca de esta vieja jajajaajaja ni a la mamá le guarda un secreto", "Que eso no se dice, es su mama sea verdad o no".

No dejes de leer: Yina Calderón habló sobre la sustancia que consume su mamá