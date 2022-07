Martín Junior le mintió a su mamá y así lo descubrió

El fruto del amor entre Caya Varón y Martín Elías, dejó a su hijo Martín Elías Junior, quien, pese al fallecimiento de su padre, cuando él era solo un niño, lo recuerda siempre y lo tiene presente. Además, que los miles de seguidores de su padre le recuerdan siempre su parecido y más entre él y su padre.

No dejes de leer: Hijos de Martín Elías se reencontraron y así lo registraron

Sin embargo, el joven ha dejado ver cómo va su vida, sus planes, sus amigos y lo que hace en la mayor parte del tiempo en sus redes sociales. Es por eso que el más reciente video del joven junto a su mamá sacó sonrisas entre sus seguidores.

Y es que Martín Elías Junior ya es un adolescente, menor de edad, y debe rendirle cuentas a su mamá. Pero un día decidió hacer un plan diferente con los amigos y quiso ponerle un poco de alteración a su salida. Y es que no dijo a dónde iba del todo.

Caya Varón aparece en un video publicado en la cuenta de ella y de su hijo, Martín Junior donde cuentan una divertida pero real anécdota que les sucedió en Cúcuta. Y es que su hijo pretendía mentirle y aunque le salió, tiempo después, muy poco después, se enteró de toda la verdad.

No dejes de ver: Dayana Jaimes dio contundente mensaje sobre la soltería

Resulta que Martín Elías Junior le comentó a su mamá que iría con unos amigos a jugar pool y que ahí pasarían todo el día, en un reconocido centro comercial de esta ciudad. Al tiempo, llegaron y ella le preguntó cómo les había ido, y él no dudó en contar que todo estuvo muy bueno, que el lugar es grandioso y con gran ambiente.

No concuerda la historia

Caya Varón no dudó en comentarle a su papá dónde había pasado Martín Junior, y lo bien que le había ido con sus amigos, pero a su abuelo materno no le sonó, incluso le dejó saber que a ese lugar no pueden pasar menores de edad, así que le resultaba imposible que el joven hubiera estado todo el día en ese lugar.

Pese a este comentario, Caya le quedó sonando saber la verdad de lo que había detrás del supuesto plan de su hijo y sus amigos. Por eso decidió llamar preguntar si él había estado, y hasta pidió videos de las cámaras y mucho más, pero en efecto Martín Elías Junior no estuvo en el sitio.

En el video se ve cómo él responde que, sí, no fueron a ese lugar, pero lo que pasó es que cambiaron de plan a última hora y se fueron a comer. Y esa versión tan sencilla no le suena a su mamá que hasta ahora no sabe en qué estaba su hijo con sus amigos en ese momento.