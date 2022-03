Así respondió mamá de Lina Tejeiro sobre si la actriz volvió con Andy Rivera

Desde hace varias semanas se ha especulado de una posible reconciliación entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera.

Si bien se han viralizado diferentes pruebas que podrían confirmar su regreso, ninguno de los se ha referido a la situación, bien sea para desmentir o confirmar la información.

Dichos rumores han tomado tanta fuerza, que sus seguidores no paran de interrogar a los famosos y a sus allegados al respecto.

Entre ellos, Vibiana Tejeiro, mamá de la actriz, quien activó la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de 260 mil seguidores.

Allí no tardaron en cuestionarla al respecto y esta prefirió dejar con la duda a sus admiradores.

“Respecto a esto no voy a decir ni sí, ni no, ni verdadero o falso, ni si están o no están, porque no me gusta opinar sobre la vida privada de absolutamente nadie y menos de mis hijos”, señaló.