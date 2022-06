Mamá de La Segura tuvo un pequeño incidente en Roma y preocupó a sus fans

Por estos días, Natalia Segura, más conocida en las redes sociales como La Segura, y su mamá, Alexa Mena, se encuentran disfrutando de un viaje por varios países de Europa, junto a varios amigos, y en las redes sociales han mostrado algunas de las experiencias que han vivido en su vista a lugares emblemáticos como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano y algunas plazas de Madrid.

Sin embargo, cuando estaban en una calle de Roma, la mamá de La Segura tuvo un pequeño incidente que desató una preocupante reacción de su hija, aunque ella lo tomó con buen humor, pues cuando subió la historia, se comparó con los errores que cometía el Chavo del Ocho.

En el video se puede ver el instante en el que Alexandra Mena, está grabando una historia para describir lo que ella sentía al estar en una calle italiana, resaltando la música, sin embargo, la mujer hizo un mal movimiento y dejó caer una copa que ella estaba bebiendo, lo que provocó un grito de su hija que le dijo “Mamá”, mientras ella la mira fijamente un poco preocupada.

Este incidente preocupó a los casi un millón de seguidores que Alexa tiene en su cuenta oficial de Instagram y al parecer todos comenzaron a preguntarle a la mujer por la situación, algunos pensando que quizás se había hecho daño, es por eso que la mamá de La Segura más adelante publicó otras historias tranquilizando a sus fans y explicando la situación.

En otra de las historias Alexandra Mena explicó que no pasó nada con la copa, que no se hizo daño y no le dijeron nada y dio a entender que lo que pudo generar la preocupación de los fans fue la reacción de La Segura, que quizás fue exagerada.

“Mi amor nada, no ha pasado nada, Natalia (La Segura) es la única que ‘mamá no, mamá no, ay mamá no’, mamá sí, mamá quebró la copa y nos dijeron ‘no problem’, ok thank you very much, no pasa nada bebés”, dijo Alexa Mena.