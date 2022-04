Mamá de la Segura mostró de más y se robó todas las miradas

La empresaria Alexandra Mena, conocida por ser la mamá de la reconocida influenciadora ‘la Segura’, dejó a muchos de sus seguidores sin palabras tras mostrar de más.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores, la mujer compartió un video en el que se mostró luciendo su figura con un pequeño traje de baño de color rojo.

Con dicho bikini resaltó sus voluptuosas curvas y posó desde diferentes ángulos, presumiendo cada curva de su cuerpo desde una lujosa piscina, poniendo a volar la imaginación de más de un admirador.

Con su publicación quiso llamar la atención de sus más fieles seguidores a ver contenido aún más sugerente en su sitio exclusivo para adultos, donde ha tenido una gran acogida.

“Todo lo que te imaginas, y mucho más; SÓLO en mi página de contenido exclusivo”, agregó en la descripción.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza.

“Divina", "hermosa", "wow", "divino ese cuerpo y esos tatuajes", "te ves radiante", "qué fantasía mi amor", "con esa mamá para qué juguetes", "ella no pierde su esencia", "hermosa mujer", "es muy bonita", "una diosa", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Alexandra muestra su cola tras intervención por biopolímeros

Otros no tardaron en resaltar que por primera vez dejó ver gran parte de sus glúteos luego de su última operación por biopolímeros, los cuales se inyectó años atrás.

Si bien, Alexandra no se sometió a una cirugía abierta de extracción de este peligroso líquido como muchas famosas lo han realizado para liberarse de esta sustancia, no había querido mostrarla hasta ahora, revelando que hasta el momento está muy bien.

Cabe recordar que, también se aplicó biopolímeros en sus labios, área en la que se ha sometido a varios procedimientos para no perder su voluptuosidad y que no le afecte su salud.

Por ahora, la influenciadora continúa deleitando a sus seguidores con sus atractivas publicaciones y con su diverso contenido de tips de belleza y mensajes motivacionales para lograr los sueños que tanto desean.

“No persigas, atrae. Lo que es para ti, siempre te encuentra”, “La distancia entre los sueños y la realidad, se llama. DISCIPLINA. Así que encuentra la forma, no la excusa‼”, “Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlos también lo es. Deseo una semana llena de logros y muy productiva para ti que me lees, y me acompañas por acá”, “Nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te queda”. Acá estoy, y acá sigo! Más fuerte que nunca, y siempre con Dios”, han sido parte los mensajes más recientes que ha brindado a sus seguidores.

También sigue cuidado a su hija ‘la Segura’ debido a delicado estado de salud en el que se encuentra por las secuelas de las balas perdidas que recibió años atrás y sus cirugías de extracción de biopolímeros que le han alterado su sistema nervioso central.

