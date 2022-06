Mamá de la Segura enamoró con fotos en un yate desde Ibiza, España

Alexandra Mena, mamá de la influenciadora la Segura, dejó flechados a miles de sus fanáticos al revelar varias fotografías de su viaje a Ibiza, España.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores, la caleña compartió un carrusel con varias instantáneas en las que presumió de su figura.

Así lució Alexa Mena sus curvas en España

En las imágenes se dejó ver luciendo un pequeño vestido de baño de color plateado, con el que logró resaltar sus voluptuosas curvas y dejar muy poco a la imaginación.

Posando a la orilla de un yate y rodeada de cojines, ofreció sus mejores poses, poniendo a suspirar a todos sus admiradores.

“Un día muy feliz”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de elogios por su belleza.

“La que se robó todas las miradas, y dejó muchos infartados. No supero cómo te miraban”, “te amo, eres perfectaaaa", "yo le admiro la personalidad", "quién no quiere llegar a esa edad asi como ella está muy hermosa", "bombón", "parece una muñeca de porcelana bella y hermosa", "la gente no respeta, doña Alexa está muy guapa", "preciosa", "qué hermosa", "hermoso ese vestido Alexa", "hermosa, me encanta", "la más hermosa entre las hermosas, afortunada Ibiza de disfrutar tu presencia", "solo bendiciones", "a mí me encanta la actitud de ella, siempre positiva y alegre", "wow parece una Barbie", "toda una mamacita", "súper linda”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

Sin embargo, no faltaron quienes la siguen criticando por sus voluptuosas curvas, tildándola de “exagerada”.

Cabe recordar que, la influenciadora ya se encuentra en Colombia, pero estuvo durante varios días viajando por varios lugares de Europa junto a su hija, la creadora de contenido ‘la Segura’ y varios amigos y colegas de la joven como ‘la Liendra’, Dani Duke y Daiky Gamboa.

Dichas instantáneas fueron tomadas durante la celebración de cumpleaños de Mauricio Gómez, ‘la Liendra’, donde le festejaron sus 22 años con una gran fiesta en aquel yate.

Por ahora, Alexandra Mena se mostró muy feliz del viaje que tuvo y de estar de regreso en casa, disfrutando de la compañía de sus familiares, en especial, de su hijo menor.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido de tips de belleza.

