Las fotos de la mamá de James Rodríguez que descrestaron en redes

No hay duda de que la belleza y sensualidad de María Del Pilar Rubio es destacada en redes sociales, y es que no es para menos, pues cada vez que puede, la mamá del jugador de futbol James Rodríguez se muestra muy guapa y siguiendo cada paso de su vida de entrenamientos al pie de la letra.

Te puede interesar: James recibió emotivas dedicatorias de cumpleaños de su hija, mamá y hermana

En su más reciente publicación de Instagram, María Del Pilar se dejó ver no en una, sino en varias fotografías, en varios lugares, y además con looks muy versátiles donde resalta su belleza, pero también su entrenada figura que deleitó a sus miles de seguidores, quienes no dudaron en dejarle saber lo hermosa que está, lo guapa que se ve y hasta mensajes de amor y de admiración por cómo luce y cómo se deja ver en redes sociales.

Y en el video además destaca que la mamá del jugador colombiano aparece mostrando su cambio de look, y varios trajes donde se puede ver muy elegante, casual, deportiva, y esa versatilidad que destacaron sus miles de seguidores, quienes consideran que María del Pilar es de las más hermosas de las redes sociales.

Y un detalle que también destaca en el video es que ella se deja ver en un lugar que parece ser un centro de diversiones para niños, pero al mismo tiempo es ella quien se toma unos balones de baloncesto y se pone a jugar y destaca con su puntería, su destreza y todo lo hace con un look muy elegante, destacando que todo puede lograrlo.

No dejes de leer: Con pool party incluido, así fue la fiesta de cumpleaños de Salomé Rodríguez

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, y no es para menos, pues la mamá de James es para muchos “la más hermosa”, “muy guapa”, “eres de las más hermosas”, “amo verte en todas tus versiones”, “qué bella”, y más comentarios llenos de mucho amor y admiración para ella, quien en sus redes deja ver muy poco contenido, pero sí destaca siempre que puede sus entrenamientos físicos donde su cuerpo se roba todas las miradas.

Una abuela especial

Y es que más de uno tiene que ver con María del Pilar, porque ella demás también se ha encargado varias veces en mostrar esos momentos especiales junto a sus nietos, los hijos de su hijo James Rodríguez, pero también los del pequeño Isaías, fruto del amor de la relación de su hija, la influenciadora Juana Valentina.

María del Pilar no vive con sus nietos, pero cuando pasa tiempo con ellos siempre los destaca en sus redes sociales, porque en más de una ocasión ha dejado saber que los tres son el motor de su vida. Y no es para menos, pues Salomé, Samuel e Isaías se han convertido en de las personas más importantes para ella, pero sus hijos también. Sin embargo, su cuerpo, su figura y su calidad de vida es de lo que más deja ver y se ha convertido además en inspiración para muchos de su seguridad.

Te puede interesar: Daniela Ospina respondió sobre lo rápido que está creciendo Salomé