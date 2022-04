Mamá de James mostró el resultado de sus entrenamientos en redes

María del Pilar, madre de James Rodríguez y Juana Valentina, ha dejado a todos sus seguidores sin palabras al dejarse ver con looks muy sensuales donde destacó su entrenada figura.

En la más reciente publicación de su cuenta de Instagram María del Pilar mostró varias fotos de ella donde se puede ver con un estilo muy moderno, pero además dejó ver su abdomen plano y tonificado y el jean que llevaba se destaca toda su figura.

Los comentarios no se hicieron esperar pues la mamá del jugador colombiano destacó con su belleza y originalidad en redes sociales, y muchos hasta le comentaron que parece la hermana y no la mamá de las personalidades. También hubo quienes le halagaron lo hermosa que está y lo bien que se le veía ese look tan original.

Las fotografías las acompañó con un directo mensaje que más de uno tomó como un consejo y hasta apoyó, “La realización personal no está en ser el mejor, sino en disfrutar plenamente lo que haces y liberarte de la opinión ajena”, expresó María del Pilar en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, entre los que destacan James Rodríguez y Juana Valentina, sus hijos.

Y es que con ellos comparte, pero también ha mostrado que cada uno tiene su vida y sus espacios y que con ellos comparte grandes momentos, pero que también tiene tiempo para ella, su cuerpo, su vida y sus responsabilidades. Sin embargo, siempre ha mostrado que tiene un profundo amor por ambos, pero más por sus nietos, a los que siempre les deja mensajes de amor.

Y eso es pese a que no vive con ellos, siempre tiene momentos para compartir a su lado, para disfrutar de sus compañías y de estar pendientes de ellos por medio también de esas publicaciones que hacen sus padres, Juana y James, pues vale la pena destacar que, en el caso de Salomé, hija de James, la pequeña al parecer está más tiempo con su madre y en su cuenta de Instagram, que es manejada por su mamá y su papá, su abuela, María del Pilar, ve esos momentos y le hace saber su amor y su orgullo a la pequeña que además es la primera nieta de los tres que ya tiene, y es la única niña además.

María del Pilar siempre publica fotografías y momentos, sobre todo de sus entrenamientos, es por eso que cuando se deja ver con cambios de looks más de uno confiesa derretirse de amor por ella.

