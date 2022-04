Mamá de Evaluna le dedicó sentido mensaje que la hizo llorar

El fin de semana pasado, la noticia que empezó a correrse se había hecho oficial, pues Índigo sí nació y llegó de la forma más hermosa a su hogar.

Camilo y Evaluna fueron los encargados de dar la noticia en redes sociales. Con fotografías inéditas de ese momento del parto de la cantante donde se pudo ver que además no estaba sola, sino que Camilo fue su base y su apoyo para ese momento.

“Y eso ha significado en mi vida, desde que soy mamá, un cambio absoluto.

Es algo indescriptible, porque es mucho más fuerte que yo; aparte del amor de Dios, por mi esposo, el amor que siento por mis hijos está por encima de todas las cosas”.

Y como si esto fuera poco, en la misma galería de momentos se puede ver que por fin Índigo en persona escuchó de la voz de su padre la canción que fue inspirada en ella. Y es que el primer bebé de la pareja, sí, es una niña.

No se dejó ver gran parte del cuerpo de la pequeña, pero sí sus manos y hasta se escucha un poco su voz, además de que Camilo la definió como muy extrovertida y feliz y eso emocionó a sus miles de seguidores en todo el mundo que la estaban esperando.

Unos abuelos especiales

Pero no solo ellos, sino el resto de la familia, donde los padres de Evaluna destacan, primer porque Ricardo Montaner decidió aclarar y al mismo tiempo confundir a sus seguidores, al asegurar que no había nacido cuando lo anunciaron, pero también otros mensajes que hicieron dudar.

Sin embargo, contó tiempo después que estaba muy feliz por todo el amor que su nieta había recibido y que valoraba ese sentimiento que desde ya había hacía Índigo.

Pero fue Marlene, su mamá, la abuela materna de la pequeña, quien se robó todas las miradas y hasta las lágrimas de su madre. Pues, Evaluna se dejó ver en emojis conmovida por las palabras de su progenitora hablando sobre el parto, el amor de sus hijos y todo lo que conlleva ser madre.

En la cuenta de Instagram, El Hilo Rojo, donde habla de la maternidad, de la importancia de la familia, el amor y más, Marlene dejó saber cómo se sentía con esta etapa, ya vivida por ella y ahora en manos de su hija menor.

“Dar a luz fue descubrir una parte de mí diferente. De hecho, nunca pensé que iba a ser una mamá tan activa como lo he sido, tan presente, por eso me sorprendió. Y creo que eso se genera, aun cuando lo hayas pensado muchas veces, en el instante en el que puedes ver por primera vez la cara de tu niño. En mi caso, esa primera vez fue con Ricky, pero me pasó lo mismo con Mau y con Evaluna, es decir, fue algo que sucedió con cada uno de mis hijos, se reanudó en cada parto, apenas vi sus caritas, lo único que pensé fue: ‘Yo quiero estar presente para ti. Quiero estar siempre”.

En sus palabras habló además de todo lo que una madre es capaz de hacer por sus hijos, de ese amor incondicional y hasta de lo que se cree que no, y al final, es un gran sí por ellos.

Marlene dejó saber, además, que más allá de la presencia, ella siempre buscas las formas de estar con sus hijos. Y resaltó que, si un día no los ve, o no se puede una cercanía, “Pero si por alguna razón no es posible sigo conectada a ellos y eso es todavía más importante, el vínculo se mantiene en cualquier circunstancia, #elhiloquenosune es real, es tener la certeza de que sin importar el lugar o a qué distancia estén mis hijos, mi corazón los siente”.

Esto dejó sin palabras a Evaluna, quien dejó emojis de llanto en el texto de su madre, donde se pueden ver además fotos de ella y sus dos hermanos muy pequeños, posando incluso al lado de su padre.

El amor de sus vidas

Quizás por un buen rato, Evaluna y Camilo se dejen ver poco, y en un tiempo, sea Índigo quien se robe todo el protagonismo en las fotos y contenidos, no solo de sus padres, sino también de sus abuelos, tíos, y resto de la familia. Así como pasó en su nacimiento, donde hasta medios internacionales son dudaron en hablar de su llegada.

