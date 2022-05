"Una batalla más", mamá de Egan Bernal revela que tiene cáncer de seno

La familia de Egan Bernal se encuentra viviendo otro difícil momento pues aparte de acompañar al ciclista en su proceso de recuperación, ahora deberán afrontar una complicación de salud que está viviendo su mamá, Flor Marina Gómez a quien le diagnosticaron cáncer de seno.

La noticia fue revelada por la propia mamá de Egan Bernal, a través de su cuenta oficial de Instagram en el que compartió “la nueva batalla que está viviendo”, junto a su familia, detallando que está en la etapa dos de la enfermedad y que quiere compartirlo con las mujeres que la siguen en las redes sociales para incentivar el autoexamen.

“Les quiero compartir una batalla más que estamos viviendo, resulta que me detectaron cáncer de mama, en etapa 2. Quiero compartir este proceso con todos, especialmente con todas las mujeres que me siguen, ¿por qué?, porque quiero enviar un mensaje a las mujeres para que por favor nos cuidemos y nos hagamos el autoexamen”, dice Flor Marina en el video.

Posteriormente la mamá de Egan Bernal destacó lo fundamental que es detectar el cáncer a tiempo para poder enfrentarlo, además manifestó que ella y su familia son muy guerreros y ejemplo de ello es el accidente que tuvo su hijo y su rápido proceso de recuperación, aunque se manifestó optimista de que “saldrá muy bien librada de esta batalla” ya que la está asumiendo con mucho optimismo y la mejor energía

“Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar. Las invito a conocer su cuerpo, a hacerse el auto examen, hacer sus chequeos y no olvidar que lo importante es detectarlo a tiempo. No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy, deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”, escribió Flor Marina Gómez al publicar el video en su cuenta oficial de Instagram.