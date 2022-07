El comentario más ofensivo que le han hecho a la mamá de Andrea Valdiri

A través de sus redes sociales, Andrea Valdiri se ha mostrado compartiendo con su mamá, Carmen Valdiri, y hasta divirtiéndose con ella con sus jocosas respuestas, pues decidió hacerle la pregunta que más la enoja a ella, para que sus más de ocho millones de seguidores pudieran ver su reacción y de paso conocieran “la lengua de su mamá”.

Sin embargo, la bailarina barranquillera no dejó el tema ahí, pues en su cuenta oficial de Instagram decidió preguntarle a su mamá, por el comentario más molesto o que más la ha enojado a ella acerca de sus hijas.

Y por supuesto Carmen Valdiri no tuvo ningún problema en responder revelando que una vez un hombre le preguntó a ella que qué sentía ella al ser la mamá de, según él “las prostitutas más grandes de Barranquilla", y ella se enojó un poco y le dio una respuesta que quizás dejó al internauta callado.

“El tipo que me dijo por Instagram que ‘qué sentía yo siendo a mamá de las p%$# más p%$# de Barranquilla’ y yo le dije mi amor, eso no me ofende, ¿que tú no conoces tu historia? Que tu mamá trabajó en el mismo burdel que trabajé yo y tu mamá no se cuidó y a ti te dicen siete leches y tú siempre has querido saber por qué te dicen siete leches, porque tu mamá no sabe quién es el papá”, dice parte de la jocosa respuesta que le dio Carmen Valdiri al hombre que intentó insultarla a ella y a sus hijas.