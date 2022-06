¿Colaboración? Maluma y Adam Levine de Maroon 5 causan furor con foto juntos

El cantante paisa Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, y el estadounidense Adam Levine, líder de la banda de pop rock Maroon 5, causaron furor en redes sociales y despertaron rumores de una posible colaboración al publicar en sus cuentas oficiales de la red social Instagram una foto juntos en lo que podría ser un estudio de grabación ubicado en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

"Guarden esta foto", escribió Maluma en la publicación que superó los 380 mil me gusta y 2.700 comentarios en tan solo un par de días.

Por su parte, Adam Levine de Maroon 5 aseguró que "el mundo no está listo" en su post, el cual también obtuvo más de 200 mil likes y 2.600 comentarios en dos días.

Las reacciones de los fans de Maluma y Adam Levine de Maroon 5

Miles de seguidores de ambos artistas aprovecharon la sección de los comentarios en las dos publicaciones para elogiarlos por su talento. Incluso el cantante DIM de Piso 21, quien hace parte del jurado en la competencia musical Factor X del Canal RCN, escribió "uy la vida" en el post de Maluma.

Algunos incluso hicieron bromas diciendo que la colaboración entre Maluma y el cantante de Maroon 5 podría llamarse "Maloom Five".

"Ah bueno", "ay g...", "ya la imprimo pa la nevera", "brillante", "fan número uno aquí", "wow eso es una locura", "esto es fenomenal", "sí por favor", "Maluma lindo. Amo el gran artista que eres. El mejor Juan Luis", "hay niveles de niveles. Colombia en la casa", "linda foto", "leyendas", "estoy contenta de haber vivido para ver esto", "¿quéeee?", "en las grandes ligas" y "ay ay ay" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos del cantante colombiano.

Los comentarios en la publicación de Adam Levine también están llenos de halagos: "sigan ganando", "¿están a punto de hacer volar algunas mentes?", "los chicos", "se me juntó el ganado", "no puedo esperar", "síii", "definitivamente no estoy lista", "no estás bromeando", "me encanta", "Dios mío", "no puedo manejar esto", "el sueño estos dos juntos", "esto es todo", "¿esto es real?", "amor puro", "estoy lista" e "increíble" fueron algunos de los mensajes.

