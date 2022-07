“Quedé cojo”: Maluma sufrió un pequeño accidente en bote

El cantante colombiano de música urbana Maluma preocupó a sus seguidores al revelar que había sufrido un accidente el pasado miércoles 13 de julio mientras paseaba en un bote. Sin embargo, el artista manifestó que no era nada grabe, pero que sí había dolido bastante.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de sesenta millones de seguidores, el intérprete de ‘Felices los cuatro’, compartió una serie de instantáneas y videos en el que relata todo lo sucedido.

En la primera imagen, el artista manifiesta que durante el pasado miércoles sufrió un pequeño accidente que no pasó a mayores. Resulta que el cantante se encontraba a bordo del bote cuando se tropezó con un tubo que terminó lesionando uno de sus pies.

Luego de esto, procede a enseñar un corto videoclip en el que el Coach del equipo de futbol de Ibiza le realiza una exitosa curación con diferentes implementos para que su herida no se infecte y tenga una exitosa recuperación.

“Después llegó este genio que me hizo una curación impecable y me dejó mejor que antes (emoji riendo). Resulta que el médico es coach del equipo de futbol de Ibiza y me dijo que lo que me pasó no era nada de lo que pudo haber pasado. Gracias, Crack!!”, manifestó el artista urbano.