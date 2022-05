"Te amo culicagada", Maluma hizo emotiva dedicatoria a su novia

Este sábado 30 de abril, en el estadio Atanasio Girardot, se vivió el concierto más importante en la carrera de Juan Luis Londoño Arias, más conocido musicalmente como Maluma, según lo reveló el mismo artista durante su presentación y mensajes en las redes sociales. Para estra a la altura de lo que representaba este concierto en su trayectoria como cantante, el paisa reunió a grandes del género urbano en Colombia y colegas internacionales, entre los que sin duda, Madonna, se llevó el protagonismo.

La presencia de La reina del pop, su presentación de 360°, la colaboraciónn de grandes del género y la asistencia de casi 50.000 fanáticos hicieron que esta presentación se consolidara, como una de las más grandes del país cafetero en los últimos años.

Dentro de su presentación e invitados, hubo un detalle que llamó particularmente la atención y fue la presentación oficial de su novia ante toda su fanaticada y por si fuera poco, su emotiva declaración de amor para "el amor de su vida".

"Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, a mi familia, a mi novia que está ahí, "te amo culicagada"... tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta que estaba ahí al ladito mío, te amo mi vida, te amo", expresó muy enamorado el Pretty Boy, Dirty Boy.

Seguido a sus palabras, el cantante urbano comenzó a cantar con mucho sentimiento, uno de sus más recientes éxitos, que al parecer, fue dedicado a su actual pareja Susana Gómez, con quien lleva cerca de tres años de relación.

"No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño

Quién diría, nadie lo creía, y ya vamos pa' tres año

De solo pensar en perderte

Las milésimas se vuelven horas

Contigo yo me voy a muerte

Y mucho más cuando estamos a solas", cantó.