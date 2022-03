Maluma fue comparado con la Reina Isabel II por esta foto

Hace pocas horas, el cantante urbano Maluma se dejó ver en redes sociales, con un look que ha sido muy usado por otros de sus colegas y que él también decidió llevar puesto y destacar.

Maluma apareció por las calles, posiblemente de Europa, vestido con un traje que lo cubría todo, menos su rostro, pero lo que más llamó la atención fue un pañuelo que decidió llevarlo en su cabeza, como especie de gorra, o sombrero, y que se sostenía con sus lentes de sol.

La pañueleta que era muy colorida no pasó desapercibida, tanto que más de uno se atrevió a compararlo con una fotografía de la Reina Isabel, quien en algún momento, se desconoce si fue para el mismo tiempo, salió a la calle vestida muy similar y llevando una pañueleta al mismo estilo del cantante urbano.

Más de uno se preguntó, ¿quién se inspiró en quién?, pero también hubo cientos de personas que solo pudieron reírse de la broma por el parecido del paisa con la Reina.

Lo más graciosos y divertido de todo es que el cantante fue el encargado de poner a circular la imagen donde le hacen la comparación y el mismo demostró que le daba gracia este tipo de contenido, que al final sí demostró que tienen una misma línea en estilo, el paisa y la Reina.

Las risas no se hicieron no se hicieron esperar, así como los comentarios de muchos asegurando que se veían iguales, que la comparación era muy gracias, pero también quienes dijeron que claramente eran ambos unos “reyes”, y por eso no podían ser diferentes.

