Maluma se mostró muy feliz y dedicó cautivador baile a sus fans

El cantante Maluma dejó enamorados a millones de fanáticos luego de protagonizar un cautivador baile.

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, el paisa compartió un video en el que se dejó ver muy atractivo bailando una de sus canciones.

En la grabación se mostró sin camisa, presumiendo de sus tonificados abdominales y de sus tatuajes, moviéndose al ritmo de su éxito musical “Hawái”, cuyo video musical suma más de 800 millones de reproducciones en YouTube tras un año de haberse estrenado.

Recordemos que dicho sencillo fue todo un éxito gracias a la letra y la situación sentimental que atravesaba el artista en su momento, pues muchos de sus admiradores aseguraron que se trataba que era una dedicatoria a su exnovia, la Dj y modelo Natalia Barulich, pese a que él desmintió que así lo fuera.

Desde la cancha de fútbol de su lujosa mansión en Medellín, el paisa presumió sus pasos de baile y mostró lo feliz que está porque cada vez se acerca más la fecha de su concierto en la capital de la montaña.

“Sóbelo mor… sólo 3 días para Medallo en el mapa, qué felicidad tan H*”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró millones de reproducciones y miles de comentarios donde no tardaron en elogiarlo.

“Diossss yo juro que quiero ser buena, portarme bien, ser correcta.... Pero ASI NO PUEDO JUAN!!! ASI NO SE PUEDE!! Sobelo mor, dice... Ay Dios bendito", "papacito", "me encanta", "qué felicidad", "divino", "OMG", "fuego", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fieles admiradores.

Asimismo, horas más tarde, por medio de sus historias compartió una fotografía de él en su niñez y aparte de derretir de ternura a sus seguidores, agregó parte de la cuenta regresiva para su show y añadió que ya solo quedan dos días.

Cabe mencionar que, el concierto se dará este sábado 30 de abril en el Estadio Atanasio Girardot, donde tendrá varios invitados, entre ellos el cantante Blessd, con quien tiene la exitosa canción “Imposible”, que tiene casi 60 millones de reproducciones en YouTube.

Es importante mencionar que, este concierto se da luego de una gira totalmente exitosa por Europa, donde llenó estadios y dejó fascinados a sus fanáticos alrededor del mundo.

Por su parte, Maluma no solo se encuentra ultimando detalles para su presentación su ciudad natal, sino que también sigue promocionando su más reciente canción “Mojando Asientos” junto a Feid, que con un mes de lanzamiento cuenta con más de 11 millones de visualizaciones en YouTube.

