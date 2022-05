“Expectativa vs realidad”, el divertido video de Maleja y Tatán Mejía

Tatán Mejía y Maleja Restrepo son una de las parejas que más causa sensación en las redes sociales gracias a sus locuras, divertidos videos y complicidad en pareja. Algo fundamental entre el motociclista profesional y la presentadora es el coqueteo, un ingrediente infalibles dentro de su relación, algo que han demostrado varias veces en sus cuentas oficiales.

Un ejemplo reciente de la picardía en su relación fue un carrete de historias publicado por Maleja en su cuenta oficial de Instagram, donde decidió aprovechar los avances culinarios que Tatán ha adquirido en el reality de cocina MasterChef Celebrityf para hacerle una candente y jocosa petición mientras lo abrazaba de espaldas.

Expectativa vs realidad en la cama

Maleja como de costumbre decidió sorprender a sus seguidores con un divertido video en el que está junto a su pareja en lo que parece un momento de intimidad, por lo que la presentadora está encima de él quitándose la ropa y por su parte Tatán que se encuentra debajo de ella también se ve emocionado hasta que llega un momento en el que se ven el uno al otro.

La pareja se mira el uno al otro y con un filtro de moda por estos días exponen la realidad de esos momentos de pasión en los que si una persona se detuviera a ver a su pareja tendrían la misma impresión de que su pareja no se ve tan agradable.

Por eso, Tatán y Maleja exponen que si esto les ha sucedido en algún momento podría llegar a matar la pasión entre la pareja en algunos casos.

#ExpectativaVsRealidad cuando estas encima. Confirmen

Calificaron a Maleja y a Tatán como unos "mata pasiones"

Algunos de sus millones de seguidores decidieron expresar lo divertido que les pareció el video y la situación planteada, pero también destacaron que nunca se habían puesto a detallar a su pareja durante esos momentos de intimidad, pero, que ahora tras ver el video no iban a volver a ser los mismos, pues cuando fueran a estar en esa situación se les vendría a la mente el video y no podrían continuar.

"Hayyy noooo, después de este video no volveré hacer la misma cuando este en el delicioso; Cómo se llama ese filtro??? Cabal sonriendo o algo así?; ay no parce no dejan a uno hacer el delicioso. Ahora cada vez q lo haga así me meare de risa; ya nada volverá a ser igual; Esos 2 y sus ocurrencias; No mano así como concentrarse cuando uno esté arriba si se acuerda de esto; matapasiones al instante o mucha imaginación para seguir HOT. Fueron algunos de los comentarios más divertidos y destacados en el post.

La publicación logró más de 48.000 "me gusta", un video que dejó ver lo buenos que son Maleja y Tatán al momento de crear contenido en pareja y divertir a los internautas.

