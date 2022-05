La amorosa respuesta de Maleja Restrepo al saber que Tatán Mejía tiene canas

María Alejandra Restrepo, más conocida como Maleja Restrepo, está de celebración gracias a Sebastián ‘Tatán Mejía, y no es por algún pin de inmunidad que el motociclista haya ganado, sino porque él realizó algo que Maleja consideraba casi imposible.

Tatán aprendió la lección

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora se mostró cantando “aleluya, aleluya”, mientras que con su cámara mostraba el piso de su baño, y luego dice, “Tatancito aprendió”.

Y aunque al principio la celebración es un poco confusa, más adelante Maleja Restrepo revela que Tatán Mejía siempre deja la toalla tirada en el baño y al ser preguntado por su pareja, Tatán responde porque “no, porque se me olvida”, aunque en el video de Maleja no se ve ninguna toalla tirada, lo que quiere decir que ese sería el motivo de su celebración, que Tatán Mejía no dejó la toalla tirada en el baño.

Sin embargo, en el mismo video, Maleja le pidió que revelara por qué él le reclamaba a él y le dice que por qué ella siempre deja el papel higiénico en el lavamanos y no en el espacio del papel, a lo que maleja también responde que se le olvida.

Las canas de Tatán Mejía

Además, en las historias se ve otro divertido y a la vez amoroso momento y cuando Tatán Mejía le manifiesta a Maleja Restrepo que está envejeciendo, mostrándole las canas que él tiene en la barba, e incluso le dice que cree que es debido a la intensidad que vive en la cocina de MasterChef Celebrity.

“MasterChef me envejeció, este reality (…) sí amor estoy con canas en la barba”, dice el motociclista mientras le muestra la barba a su pareja.

Sin embargo, en ese momento Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía diciéndole unas palabras que, según él, u nunca antes ella le había dicho, y es que la presentadora le manifiesta que ella lo amará con ganas sin importar si tienen canas.

“Mi mr chef, yo lo voy a amar con canas, sin canas, pero sobre todo con ganas”, dice Maleja Restrepo emocionando a Tatán Mejía.

