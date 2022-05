“Una final de fútbol”, así vivió Maleja Restrepo el último reto de MCC

Tatán Mejía se tuvo que colocar el delantal negro en MasterChef Celebrity y asumir un reto de eliminación, el cual se caracterizó por ser un duelo de titanes, pues, donde se enfrentaron Aída Morales, Cristina Campuzano, Chicho Arias y el motociclista profesional, este reto se dividió en dos fases, una primera en la que debían hacer un ceviche, esta fase definiría el tiempo de preparación que tendría cada uno para el plato final, el cual sería una cazuela de mariscos.

Chicho y Aída fueron felicitados por Jorge Rausch, Nico de Zubiría y Chris Carpentier, pero Tatán y Cristina tuvieron que esperar el veredicto final, algo que puso en vilo a los televidentes, pues en estas estancias de la competencia, todos se han ganado el cariño de las personas, pero Nico tomó la palabra y anuncio a la persona que debía abandonar la cocina más famosa del mundo, en este caso, Cristina.

La actriz siempre se destacó como una de las participantes más fuertes y dedicadas dentro de MasterChef, por eso, su salida dejó varias lagrimas y sentimientos encontrados, sin embargo, ella se despidió con unas palabras emotivas.

Fue un regalo que me dio Dios, me voy contenta porque tuve una final increíble con esos cuatro. Y no tengo sino palabras de agradecimiento. Lo que ustedes hacen es algo hermoso, de verdad”.