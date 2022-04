Maleja Restrepo revela por qué llegó a sentir fobia por los gatos

Maleja Restrepo a través de sus redes sociales suele mostrar algunos detalles de su vida como pareja de Tatán Mejía y también de su etapa como mamá, llenando de ternura a los internautas con las ocurrencias de sus hijas, Macarena y Guadalupe, y también hablando sobre las cosas que ha aprendido como mamá.

Por eso, la presentadora publicó un video en su sección “el confesionario de Maleja” en el que quiso compartir una reflexión sobre aquellas lecciones que los padres intentan darle a sus hijos cuando son niños, pero que quizás en ese momento no aprendieron y que muchas veces es interpretada como una manera de los papás de molestar a los hijos y no como un buen consejo para ellos y que después, siendo adultos, entienden el por qué sus padres le pedían que hicieran ciertas cosas.

Luego la presentadora puso como ejemplo, el momento en el que su mamá le sugería que se pusiera una moña en el pelo y que cuando ella era niña no le gustaba, pero que, ahora siendo adulta, lo hace con gusto.

“Mi mamá siempre me decía, ‘como te ves de linda con el pelo recogido’, y yo ‘ay, no me gusta el pelo recogido, prefiero tenerlo suelto’ y mírenme hoy y mírenme durante esta época que me he recogido más el pelo”, recordó Maleja Restrepo en su relato.