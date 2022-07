¿Participaría en MasterChef Celebrity? Maleja Restrepo respondió

Maleja Restrepo ha sido noticia en los últimos días tras el anuncio oficial del inicio de las grabaciones de Duro Contra el Mundo en el que la talentosa caleña será la presentadora, y en donde compartirá set junto a divertidas personalidades de Colombia, como es el caso de Frank Martínez, Chicho Arias, Jhonatan Hernández y Adrián Parada.

Un nuevo programa que promete sorprender a los televidentes con las novedosas y particulares pruebas a las que tendrán que enfrentarse múltiples celebridades.

Maleja quien recientemente confesó el orgullo que le generaba este nuevo reto en su vida profesional tras varios años en los que luchó por una oportunidad dentro del medio abrió un espacio de preguntas en su cuenta oficial de Instagram para acercarse e interactuar con sus seguidores.

La presentadora fue indagada por un internauta sobre si se le mediría a participar en un MasterChef al igual que su esposo Tatán Mejía, quien se encuentra dentro del top cinco de los mejores cocineros de la temporada actual de MasterChef Celebrity.

La caleña aprovechó la pregunta para confesar que ya le han propuesto participar en el reality de cocina y también reveló que a Tatán lo habían invitado varias veces antes.

A Sebas y a mí ya nos habían propuesto participar en MasterChef pero después de ver a Sebas definitivamente no creo que me le mida a este reality por todo el proceso que he visto en él.