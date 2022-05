Maleja Restrepo aclaró malentendido por el que fue criticada en redes

La creadora de contenido y presentadora Maleja Restrepo es una de las personalidades del mundo del entretenimiento que suele compartir con sus seguidores cómo es su día a día, desde que despierta hasta que se acuesta a dormir.

Te puede interesar: Olor de Maleja Restrepo casi pone a vomitar a Tatán Mejía

En esta ocasión y como era de costumbre, la hermosa mujer reapareció en redes sociales para comentarle a sus seguidores que por estos días no habría llevado a su hija mayor Guadalupe al colegio por un pequeño inconveniente que pronto se solucionaría.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram la mujer comentó que la razón por la que no había podido llevar a la pequeña al colegio era porque no tenía carro.

“Buenos días, miren por aquí nos levantamos ya hace mucho rato porque primero despacho a Lupe. Esta semana no la llevé al colegio, pero ya tengo carro, un carro (fantástico) que no es propio. Es el carro de Sebastián, lo siento como propio, pero odio sentirlo como propio. No quiero sentirlo más como propio, pero ya casi, ya casi”, comentó Maleja mientras se encontraba acostada en su cama junto a su hija Macarena.

Esto al parecer molestó a uno de los internautas ya que decidió dejarle un mensaje a Maleja que claramente la molestó, pues al parecer esa persona habría tergiversado lo que ella acababa de decir.

UNA RESPUESTA CONTUNDENTE

Resulta que este seguidor le comentó a Maleja que le parecía un pésimo ejemplo para las personas que la veían a diario por tener este tipo de excusas para no llevar a la pequeña al colegio como era debido.

“Con todo respeto pero que escusa es esa para no llevar a la niña al colegio jummmmm que ejemplo el que da en redes”, fue el comentario que recibió por parte del internauta.

Por lo que Maleja tuvo que aclarar que las cosas no eran así al manifestar que el hecho de que ella no la llevara al instituto educativo, no significaba que Macarena faltara a él, pues a lo que realmente se refería era a que ella personalmente no podía dejarla en la puerta del lugar, sino que tuvo que recurrir a una ruta escolar para ella pudiera desplazarse allí a tomar sus respectivas clases.

“Con todo respeto te aclaro: no la llevé al colegio YO (porque suelo hacerlo todos los días), pero cuadré todo para que la ruta del colegio la recogiera aquellos días que no tuve carro. Y solo por si acaso, inspírense en de lo que ven en redes (aquello que contribuye) pero no tomen ejemplo, forjen sus propios ejemplos en casa y “escusa” se escribe con x”.

No dejes de leer: Maleja Restrepo aclaró rumor de su embarazo