Maleja Restrepo muestra sus canas y hace una reflexión sobre la edad

Pese a lo joven y esbelta que se ve Maleja Restrepo, parece que ella ya está sintiendo algunos indicios de que la edad le está pasando y lo dejó claro en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde contó una divertida anécdota que le pasó al parecer por un pequeño fallo de memoria.

Una curiosa anécdota de Maleja Restrepo

En el video la presentadora le reveló a sus más de 4.2 millones de seguidores que ella se iba a ir en su vehículo al trabajo, pero que en un momento determinado ella se quedó sin vehículo y comenzó a buscarlo, en horas de la noche y se dio cuenta que nunca había llevado el carro.

“Yo ayer andaba en el carro (…) en algún momento determinado me quedé sin carro y a mí se me olvidó preguntar y en la noche que salgo yo dizque ‘¿y mi carro? ¿dónde dejé el carro?, pues donde dejé el carro es que no había llevado carro”, dijo Maleja Restrepo en su video.

Sin embargo, esta anécdota la llevó a ella a pensar en la edad y al déficit de atención que ella trae asegurando que va a trabajar más en el tema para no tener déficit de atención, pero al hablar del tema de la edad, la presentadora también detalló que, por estos días, se ha visto muchas canas y las mostró ante la cámara.

“La edad también en estos días, ya hablamos de la edad, me he visto como 80.000 canas, no 80.000, pero sí cómo 20 canas”, detalló Maleja Restrepo.

Maleja Restrepo y el cambio en la percepción de la edad

Pero, ahí no terminó su análisis pues también habló de la percepción de la edad en las personas, asegurando que cuando ella tenía 15 años y le hablaban sobre alguien que tenía 45, ella lo imaginaba como una persona muy vieja, pero que hoy, a sus 37 años de edad, cree que a los 45 años de edad la gente está muy joven.

“y es que se acuerdan que cuando uno tenía 15 años y a uno le decían ‘no es que me voy a ver con mi tío que tiene 45 años’ y uno ‘está muy viejo, que tío tan viejo’ y ahora disque 45 años y uno está muy joven, uno está descubriendo la vida”, detalló Maleja.

Por eso, más adelante, la pareja de Tatán Mejía detalló que ahora lo que le quiere educar a sus hijas, Macarena y Guadalupe, en que la vejez no está en los años y que ellas mismas se pueden ver más viejas que una persona de 45 años, debido a ciertas actitudes.

