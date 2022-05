Maleja Restrepo mostró el particular conflicto que tiene con Tatán a diario

La guapa presentadora caleña Maleja Restrepo, conforma junto a Tatán Mejía, una de las relaciones más sonadas, queridas y seguidas en redes sociales, pues cada uno ha logrado hacer por su cuenta y juntos una gran comunidad en redes sociales, por parte de Maleja podemos ver que posee más de cuatro millones de seguidores en Instagram, con los que interactúa de forma constante a través de sus divertida y particulares historias de su día a día.

Por otra parte, vemos a Tatán, un motociclista profesional, ganador de múltiples torneos y competiciones en el motocross y el freestyle, este talentoso deportista de a poco fue entrando en el mundo digital, donde gracias a su gran personalidad y chispa para expresarse y hablar ha logrado ganarse el cariño y reconocimiento de la personas en redes sociales, tanto así que, ya posee más de dos millones de seguidores en Instagram, su contenido se divide en temas de su carrera profesional en las motos y eventos a los que asiste, también mostrando parte de su participación en el reality MasterChef Celebrity en el cual se ha destacado gracias a su creatividad al momento de cocinar.

Te puede interesar: La divertida razón por la que Maleja le halló la razón a Tatán Mejía

Pues algo que tiene esta pareja en particular es que cuando se juntan para crear contenido o compartirle historias de su relación a las personas logran divertirlas de forma impresionante con su locuras y picardías.

El conflicto familiar de Tatán y Maleja

La también creadora de contenido decidió contarles a sus seguidores que venía presentando un problema con su pareja constantemente, Maleja expresó que Tatán se molestaba bastante porque ella en ocasiones se sentaba encima de sus gorras, dejándolas completamente "apachurradas", algo que ella llegó a la conclusión que no solo le pasa a ella, pues determinó que es algo más común de lo que parece mostrando un ejemplo que le había sucedido recientemente.

Esto no es algo solamente mío, esto es algo que le pasa a muchas mujeres.

Asimismo, Maleja le conto a sus seguidores y a su pareja que una gorra que el motociclista profesional había dejado en el carro y que se encontraba espichada, no era culpa de ella, si no ni más ni menos que de su suegra, la actriz echo al agua a su suegra, a la que le pidió perdón por hacerlo pero que según ella es por justa causa para demostrar que la culpa no es de ellas, si no, de los hombres que las dejan en cualquier lado tiradas.

Mi vida debo decirte que esta apachurrada de esta cachucha, no fui yo, fue su mamá, entre risas.

La actriz también aprovechó para enviarle un contundente mensaje a sus seguidores hombres a lo que les sucede o les ha pasado una situación parecida, pues dio la explicación de porqué para ella esto no es culpa del que lo hace sino del que deja la gorra expuesta.

Querida comunidad y apreciados hombres, cuando las gorras les aparezcan apachurradas la culpa no es de la persona que se sienta encima de ellos, sino de ustedes por dejarlas botadas en cualquier parte, como en los asientos de los carros.

Es importante recordar que tanto es el cariño de las personas hacia Tatán y Maleja, que a petición de sus seguidores, sacaron un libro hace varios años llamado "Parceros", donde compartieron algunos de los detalles que les han funcionado como pareja para mantener la llama encendida.

No dejes de leer: La pícara preparación que Maleja Restrepo le pidió a Tatán Mejía