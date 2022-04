Maleja Restrepo inspira con fotos y especial dedicatoria a su hermana

La presentadora, modelo, actriz e influenciadora caleña Maleja Restrepo inspiró a los más de cuatro millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar tres tiernas fotos junto a su hermana y una especial dedicatoria para ella, a quien también calificó como "una increíble tía mamá".

Te puede interesar → Maleja Restrepo y la importante conversación con su hija Guadalupe

"La vida es tan hermosa que no solo me ha premiado con una gran hermana, sino con una increíble tía mamá. Etiqueto a la mía, Paola Restrepo Tafur, ¿cómo se llama la de ustedes?", preguntó Maleja Restrepo en la publicación que superó los 11 mil me gusta y 110 comentarios en tan solo una hora.