Maleja Restrepo reaccionó con gracia al ser llamada al atril de MasterChef Celebrity

En varias ocasiones ha quedado demostrado que en el programa de cocina MasterChef Celebrity de Canal RCN cualquier cosa podría pasar, por lo que no solo los participantes, sino también los televidentes pueden quedar sorprendidos de un momento a otro con los anuncios o situaciones que se presentan en él.

En esta ocasión, durante la transmisión del programa del pasado viernes, los televidentes y participantes fueron testigos de un divertido momento protagonizado por uno de los tres jurados.

Durante la presentación de los platos del reto de salvación, el chef profesional Nicolás de Zubiría procedió a llamar al equipo conformado por el creador de contenido Tatán Mejía y la actriz Manuela Gómez, pero al momento de hacerlo tuvo una breve confusión con los nombres y terminó llamando al atril a Maleja Restrepo, pareja de Tatán.

Luego de esto, a través de su cuenta oficial de Instagram, Tatán le preguntó a Maleja qué opina sobre la confusión que hubo durante el programa.

“¿Cómo se siente que la pasen al atril?”, pregunta el deportista, a lo que ella responde: “Mi amor, yo me sentí muy bien. Yo me sentí feliz que por primera vez me hubieran llamado al atril y me hayan llamado contigo. Y además me hayan llamado sin haber cocinado y sin haber hecho nada. Ay Nico, te amo”.