Maleja Restrepo divirtió al aclarar que en su casa se respeta a los animales

La creadora de contenido digital y presentadora del nuevo concurso de Canal RCN “Duro contra el Mundo”, que fue estrenado el pasado sábado 20 de agosto, Maleja Restrepo, divirtió a sus seguidores al realizar un comentario de doble sentido para dejar claro que en su casa se respetaban a los animalitos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, Maleja Restrepo quiso compartir con los internautas una de las actividades que acostumbra a realizar junto a su esposo Tatán Mejía, uno de los finalistas del programa de cocina de Canal RCN MasterChef Celebrity 2022.

Según relevó la talentosa mujer, el pasado fin de semana habrían aprovechado el día para salir a “rodar” en moto.

Mientras grababa, la presentadora enfoca a su esposo Tatán Mejía quien en ese momento manipula un francotirador, un arma que se utiliza para disparar desde gran distancia, y aclara que el hombre la utiliza para puntería y no para agredir animalitos.

“Es para puntería, no vayan a creer, ¿Cierto vida? (TATÁN: No se tocan animales) Exacto, aquí no se toca ningún animal… Yo sí toco un animal, que se despierta y se vuelve un león”